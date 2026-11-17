У Києві частково відновили рух громадського та спеціального транспорту Північним мостом в обох напрямках.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Транспорт пропускають крайньою правою смугою в кожному напрямку. Для цього смуги змістили ближче до тротуару, демонтували бар'єрну огорожу та частково використали тротуар.

Рух легкових автомобілів і транзитних вантажівок залишається повністю забороненим.

Надалі спеціалісти проведуть детальне інструментальне обстеження, щоб оцінити вплив пошкоджень на несну здатність мосту, визначити необхідні протиаварійні заходи та підготувати дані для проєктування відновлювальних робіт.

Нагадаємо:

Після російської атаки в ніч на 17 листопада Північний і Південний мости повністю закрили для транспорту.

Згодом на Південному мосту частково відновили рух із лівого на правий берег. Протилежний напрямок залишався закритим через пошкодження.