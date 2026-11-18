Внаслідок російської атаки вночі 18 листопада на Рівненщині знеструмлені понад 80 населених пунктів.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Понад 80 населених пунктів знеструмлені на Півночі Рівненщини. Це наслідок ранкової атаки на область", – написав він.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Інформації про поранених немає.

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на Житомирщині ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури.

"Цієї ночі росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури у Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", – написав він у телеграмі.

Нагадаємо:

У середу, 18 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.