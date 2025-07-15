Украина потратит $100 миллионов на ремонт портовой инфраструктуры

Украина привлекает более ста миллионов долларов собственных средств на реализацию важнейших проектов в портах.

Об этом заявил глава Администрации морских портов Украины Александр Семирга, пишет Центр транспортных стратегий.

"Мы привлекаем более ста миллионов долларов собственных средств на реализацию важнейших проектов - ремонт причалов, железнодорожной инфраструктуры в портах, дорог, зданий и других объектов, поврежденных или разрушенных. Но мы инвестируем не только в бетон и металл. Мы вкладываем в технологии", - акцентировал Семирга.

Основные усилия АМПУ сосредоточены на критических направлениях: инфраструктура, цифровизация, международная поддержка, финансирование и обновление технического флота.

По словам чиновника, Украина активно внедряет новые технологические решения в портах: привлекает современные технологии, развивает собственные цифровые сервисы, учится у международных партнеров, как эффективно использовать дроны для различных типов работ.

Это позволяет экономить время и деньги, подчеркнул Семирга во время отраслевого круглого стола, посвященного развитию транспортной инфраструктуры, который провели Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Ernst & Young (EY).

"В качестве примера: более 60% нашего флота построены еще во времена СССР, расходы на их содержание значительные, а комплектующие и запасные части к ним производятся в России. Поэтому мы очень ограничены в возможностях их ремонтировать. Так что часть программы обновления - это создание центра дроновых технологий, а также закупка современного флота, судов, лоцманских катеров и другого оборудования для всех украинских портов", - пояснил он.

Напомним:

Для восстановления украинской портовой инфраструктуры нужно не менее 1 миллиарда евро, заявил ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба.

Ранее сообщалось, что "Администрация морских портов Украины" начала в морском порту Южный тестовый запуск цифровой платформы, которая объединяет все административные процедуры, связанные с обработкой судов.

Как отметил в колонке ЭП заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, первые результаты "единого окна" впечатляют: По его словам, оформление электронного пропуска теперь длится одну минуту вместо нескольких недель, а пропуск автотранспорта сократился с суток до 10-15 мин.

Также сообщалось, что "Дельта-лоцман", филиал АМПУ, по результатам тендера заказала ООО "Верфь "Черноморские яхты" катер за 132,00 млн грн. Импортная составляющая составляет 78,00 млн грн.