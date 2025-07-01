У морському порту Південний тестують Єдине морське вікно

"Адміністрація морських портів України" розпочала у морському порту Південний тестовий запуск цифрової платформи, яка об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден.

Про це повідомляється на сайті АМПУ.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" розпочало тестовий запуск морського модуля системи DocPort, аналога Єдиного морського вікна (Maritime Single Window), у морському порту Південний", – говориться у повідомленні.

"Система Єдиного морського вікна — це цифрова платформа, яка об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден у порту. MSW забезпечує можливість подання інформації одноразово, значно скорочуючи час проходження формальностей та усуваючи дублювання дій", – повідомляє АМПУ.

"Завдяки цьому досягається суттєве підвищення прозорості процедур — усі дії автоматично фіксуються в системі, кожен етап легко відстежується, а всі учасники процесу отримують рівний доступ до актуальної інформації", – підкреслюють у адміністрації.

Наразі триває тестування першого етапу платформи, а кінцевим результатом має бути створення Єдиного морського вікна — багатомодульної системи, впровадження якої відбувається поетапно. До кінця літа планується запуск наступних модулів, що покриють майже весь спектр адміністративних процедур в українських портах.

Керівник АМПУ Олександр Семирга зазначив, що з одного боку АМПУ запускає технічний функціонал і налаштовуємо його під реальні потреби ринку, з іншого — продовжує працювати над впровадженням механізмів, передбачених законодавством Євросоюзу та гармонізує цифрові процедури із міжнародними стандартами.

Створення національного Єдиного морського вікна — це пряма вимога Міжнародної морської організації (IMO), яка з 2024 року зобов’язує всі припортові держави забезпечити цифрову платформу для обміну інформацією про суднозаходи.

Після успішного завершення тестового періоду в морському порту Південний заплановано поетапне масштабування системи на всі морські порти України. Паралельно з випробуванням першого функціонального блоку розпочнеться процес інтеграції з інформаційними системами Державної митної служби та Державної прикордонної служби України для забезпечення повноцінної взаємодії всіх учасників портового співтовариства.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів Аграрні вантажі складають левову частку результатів переробки в портах. За даними Української зернової асоціації, вже у 2024 році врожай зернових та олійних культур в Україні становив на 9,5% менше, ніж у 2023 році, – 75 млн тонн. Дані Держмитслужби за І квартал 2025 року вже засвідчили загальне скорочення експорту товарів майже на 7%.

Раніше повідомлялося, що обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року – до 5,3 млн тонн.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів до 53 країн світу в Азії, Африці, Європі та Америці.

Також раніше повідомлялося, що створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт, який перевищив показники роботи в рамках "зернової ініціативи".