Україна та ЄС ще дискутують, як зберегти збалансовану торгівлю – торгпред України

Найгірший сценарій у торгівлі з Євросоюзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торгівельних заходів (АТМ), – це повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, та введення АТМ в червні 2022 року,

Про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка, пише Interfax-Україна.

"Ми докладемо усіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких змін фактичних", – пообіцяв він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

За словами Качки, ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року АТМ перестануть діяти, натомість Європейська Комісія проведе з Україною перегляд за ст.29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських - на ринок України.

"І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Європейська Комісія і запланувала, то із 29 статтею поки що ми трішки пригальмувалися через низку зовнішніх різних обставин. Але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня", – розповів торгпред.

"І принаймні на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізації торгівлі цими товарами, які вже були повністю лібералізовані, в нас не буде проблем з доступом на ринок Європейського Союзу", – додав він.

Він констатував, що ситуація в торгівлі далеко не така оптимістична і не така дружня, як за іншими напрямками співпраці з ЄС.

Водночас Качка вважає, що навіть довоєнний режим торгівлі із ЄС "досить гарний", бо щодо промислових товарів мит не було і так само не буде й за більшістю аграрних товарів.

"Але очевидно, що по товарах, які нам найцікавіші і найчутливіші, нам автономні торгові заходи дуже допомагали не лише з точки зору доступу на ринок, а й з точки зору транзиту. Це було актуально до 2023 року, коли не працювали наші порти. Зараз порти працюють, і весь експорт, який йде в бік третіх країн, йде з наших портів, тому у нас немає навантаження транзитного. Відповідно, ці автономні торгові заходи, які допомагали транзитуватися, зараз вже не такі актуальні", – зауважив Качка.

На його думку, за 2023-2024 роки Україна та ЄС знайшли баланс торгівлі, хоча й Україна має досить великий торговий дефіцит - імпорт перевищує експорт майже удвічі.

"Очевидно, що зараз це є предметом дискусії, яким чином зберегти цю збалансовану торгівлю. Наш підхід, щоб залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз, можливо, навіть більш вільними, але при цьому контрольованими. Побачимо, що буде - не забігатиму наперед. Ми достатньо конструктивно працюємо з Європейською Комісією, але очевидно, що це буде комплексне рішення по всіх нюансах", – підсумував торгпред України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом зросла до $17 млрд, що є найвищим показником за часів дії угоди про асоціацію, та перевищує попередній рекорд 2022 року ($16,5 млрд) на 3%.

Головними європейськими партнерами для України минулого року були Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. Відповідно на ці країни припадає 80% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродовольством з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з Європейським Союзом.

"Минулого року було підписано домовленість з Єврокомісією, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 угоди про Асоціацію, у якій уже на весь час дії угоди будуть закріпленні відповідні торгові преференції для нашої держави", – розповів Шмигаль.

9 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що України та Європейський Союз ще не розпочали переговори про покращення угоди про вільну торгівлю.

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Оновлені умови торгівлі з Євросоюзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в 3,5 млрд євро на рік.