Київ застерігає ЄС: скасування вільної торгівлі матиме "справді руйнівні" наслідки

Україна попереджає, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Про це пише Financial Times.

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що їх непродовження стало б "дуже неправильним сигналом". За його словами, ЄС є ключовим торгівельним партнером, і повернення до умов, які діяли до війни, серйозно зашкодить Україні.

З 2022 року ці пільги допомагали підтримувати українську економіку, однак низка країн, зокрема Польща, Угорщина та Франція, виступають проти їх продовження. Вони побоюються, що український імпорт тисне на ціни та шкодить місцевим фермерам. Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ще раніше запровадили обмеження на імпорт українських зернових.

Україна наголошує, що значна частина експорту до сусідніх країн іде транзитом, а не осідає на місцевих ринках. Міністр сільського господарства Віталій Коваль закликав Польщу використати своє головування в ЄС для просування угоди, наголошуючи, що "Україна повинна чітко розуміти подальші умови доступу до ринку ЄС".

Тим часом переговори щодо довгострокової лібералізації торгівлі буксують, а часу на нову угоду залишається обмаль. Тимчасове продовження чинних правил виглядає найімовірнішим сценарієм, визнають у Брюсселі.

Українські чиновники наголошують, що будь-яке затягування рішення завдасть удару по економіці, яка вже страждає від невизначеності щодо майбутньої підтримки з боку США. "Без підтримки Сполучених Штатів ми опинилися б у дуже драматичній ситуації", – підкреслив Марченко.

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