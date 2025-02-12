Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордних показників

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом зросла до $17 млрд, що є найвищим показником за часів дії угоди про асоціацію, та перевищує попередній рекорд 2022 року ($16,5 млрд) на 3%.

Про це повідомили в Інституті аграрної економіки.

Торік додатне сальдо торгівлі становило близько 9 млрд дол.

Головними європейськими партнерами для України минулого року були Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. Відповідно на ці країни припадає 80% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродовольством з ЄС.

У 2024 році Україна імпортувала аграрної продукції з країн0членів ЄС на суму близько 4 млрд дол., що майже на 9% більше, ніж у попередньому році. Водночас, в імпорті наразі немає такої ж сталої структури, як в експорті, при цьому виділяються кілька груп товарів.

Зокрема, торік Україна найбільше імпортувала з ЄС напоїв - на 484 млн дол. В Україну також було ввезено різні харчові продукти, екстракти та концентрати - на 405 млн дол., продукти для годівлі тварин, залишки та відходи – на 356 млн дол., какао та шоколадні вироби – на 289 млн дол.

Помітну частку (7%) у вітчизняному імпорті з ЄС 2024 року зайняли молокопродукти, торік їх завезли з-за кордону на 8% більше, ніж 2023 року, – на суму 277 млн дол. При цьому визначальним товаром в імпорті цієї групи стали різні сири, яких минулого року закупили на 225 млн дол.

Крім того, обсяги поставок на український ринок готових продуктів із зерна становили 258 млн дол.

Нагадаємо:

Українські агровиробники отримають майже 150 млн грн компенсації від держави за придбану у вересні 2024 року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва.