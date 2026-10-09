ЄС домовився з Китаєм, що той вдвічі скоротить експорт гібридних авто

Китай та Європейський Союз досягли угоди, яка може скоротити китайський експорт гібридних автомобілів до блоку більш ніж на половину.

Про це повідомляє Reuters.

"Спільне розуміння" "пом'якшить" експорт Китаю гібридів до ЄС і скоротить імпорт кількох мільйонів автомобілів протягом чотирьох років", – заявив європейський комісар з торгівлі Марош Шефчович після переговорів у Пекіні.

Переговори були спрямовані на зменшення зростаючого торгового дефіциту ЄС з Китаєм.

Сефкович зробив заяву після двох днів переговорів, не надавши деталей щодо того, як буде реалізовано угоду.

Reuters пише, що акції європейських автомобільних виробників, які стабільно падали протягом останніх двох років через тарифи США та зростаючий експорт з Китаю, в цілому зросли.

Угода була досягнута після тримісячних переговорів між Сефковичем та китайськими чиновниками, включаючи міністра торгівлі Ван Вентао, і стала результатом багаторічних суперечок між Пекіном і Брюсселем щодо зростаючого китайського експорту,.

Сефкович заявив, що обидві сторони досягли ⁠дуже доброго результату. "Це важливий перший крок – але лише перший крок – у процесі перерозподілу," – сказав він журналістам у Пекіні.

Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту, сказав, що гібридна угода повинна поширюватися на інші сектори, а також що ЄС повинен ефективніше застосовувати торгові захисні заходи.

У міністерстві торгівлі Китаю заявили, що Китай не є корінною причиною проблем ЄС, а партнер у їх вирішенні,.

Сторони також досягли домовленостей щодо зменшення китайських імпортних мит на деякі експортні товари ЄС на суму близько 4 мільярдів євро, включаючи автомобільні деталі, взуття тощо, а також щодо спрощення надання Китаєм експортних ліцензій на рідкоземельні метали та постійні магніти, сказав Сефкович.

Нагадаємо:

Раніше Китай і США заявили про намір знизити мита на товари, що імпортуються з країн одна одної, на загальну суму 60 млрд дол.