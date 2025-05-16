Без руйнівних наслідків: Україна розраховує на перехідний період безвізової торгівлі з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з Європейським Союзом.

Про це він сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року було підписано домовленість з Єврокомісією, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 угоди про Асоціацію, у якій уже на весь час дії угоди будуть закріпленні відповідні торгові преференції для нашої держави", - розповів Шмигаль.

За його словами, Єврокомісія розпочала цю роботу, і українська сторона проводила неодноразові перемовини з цього питання.

"Станом на сьогодні уряд України знаходиться в перемовинах, процес зараз триває, і до 5 червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний період варіанту безвізової торгівлі з Євросоюзом до моменту завершення перемовин і внесення змін до статті 29-4 угоди про Асоціацію", - додав він.

Нагадаємо:

9 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що України та Європейський Союз ще не розпочали переговори про покращення угоди про вільну торгівлю.

Йдеться про переговори про внесення змін до ст.29 угоди України та ЄС про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) у зв’язку із завершенням 5 червня цього року дії автономних торговельних заходів (ATM), введених ЄС для підтримки українського експорту після початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році.

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Оновлені умови торгівлі з Євросоюзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в 3,5 млрд євро на рік.