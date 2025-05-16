Україна втрачатиме 3,5 мільярда євро: Гетманцев про можливий розвиток торгівлі з ЄС

Оновлені умови торгівлі з Євросоюзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в 3,5 млрд євро на рік.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його інформацією, існує два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари, зокрема річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.

За словами Гетманцева, раніше безмитне ввезення товарів могло припинятися кілька разів на рік - у березні, червні, серпні або жовтні, залежно від виду товару. Тепер ці обмеження можуть вводитися щомісяця. На його думку, на практиці укладати і виконувати контракти стане складніше і напруженіше.

Крім того, можуть скоротити й самі квоти. "Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота в річному вимірі скоротиться до 650 тис. тонн (для порівняння: торік до Європи було відвантажено понад 14 млн тонн, або майже половину, річна безмитна квота - майже 11,2 млн тонн, п'ятимісячна - 4,7 млн тонн), тобто безмитної торгівлі практично не буде", - зазначив парламентарій.

До того ж, квота на цукор може скоротитися більш ніж удвічі - до 40,7 тис. тонн. Для порівняння: торік Україна експортувала рекордні 750 тис. тонн цукру, з яких близько 40% пішло в країни ЄС. У 2024 році Україна достроково використала дозволену квоту в 262,6 тис. тонн, а до 5 червня ще могла вивезти без мита 109 тис. тонн.

Такі ж обмеження стосуватимуться й інших товарів - наприклад, меду та м'яса птиці.

"Такі заходи призведуть до обмеження аграрної галузі країни і позначаться на її фінансовому становищі та можливостях", - зазначив Гетманцев.

Він вважає, що нові умови торгівлі можуть негативно позначитися і на експорті.

"За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" можуть коштувати нам мінус 3,5 млрд євро в річному вимірі. Досить відчутний удар: у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо:

9 травня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанишина повідомила, що Україна та Європейський Союз ще не розпочали переговори щодо поліпшення угоди про вільну торгівлю.

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "дійсно руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Термін дії нинішніх торговельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що їх непродовження стало б "дуже неправильним сигналом". За його словами, ЄС є ключовим торговельним партнером, і повернення до умов, які діяли до війни, серйозно зашкодить Україні.