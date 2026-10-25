Аналітики назвали країни ЄС, у яких продукти харчування найдорожчі

На продукти харчування та безалкогольні напої припадає 13,6 % витрат домогосподарств у Євросоюзі, при цьому вартість наповнення кошика для покупок значно відрізняється від країни до країни.

Про це пише Euronews Business.

"Продукти харчування займають значну частку в бюджетах домогосподарств по всій Європі, але вартість наповнення кошика для покупок значно відрізняється від країни до країни", – говориться у публікації.

Ціни на продукти харчування в Європі значно відрізняються. Хліб в одній країні може коштувати втричі дорожче, ніж в іншій, зазначає Euronews Business.

За даними Євростату, у ЄС на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 13,6 % витрат домогосподарств, тоді як на житло та комунальні послуги — 23,6 %.

Згідно з даними Numbeo — бази даних про вартість життя, що формується на основі користувацьких внесків — станом на середину 2026 року індекс цін на продукти харчування коливається від 57,2 у Молдові до 189,2 у Швейцарії.

При цьому середній показник по ЄС становить 100. Це означає, що у Швейцарії продукти харчування на 89,2 % дорожчі за середній показник по ЄС, тоді як у Молдові вони на 42,8 % дешевші.

Продуктовий кошик, який за середніми цінами ЄС коштує 100 євро, у Швейцарії коштує 189,20 євро, а в Молдові — 57,20 євро, виходячи з цього індексу. Euronews Business перерахував цей індекс, взявши за базу середній показник по ЄС, що дорівнює 100.

Три з п'яти найдорожчих країн — це країни Північної Європи. На другому місці після Швейцаріїї – Ісландія (183,6), за нею йдуть Норвегія (154,4), Люксембург (134,9) та Данія (128,4).

Інші скандинавські країни також перевищують середній показник по ЄС: Фінляндія (119,7) та Швеція (116,6).

Серед п'яти найбільших економік Європи Франція є найдорожчою за цінами на продукти харчування — на 27,5 % вище середнього показника по ЄС. Іспанія (89,7) — єдина країна, яка знаходиться нижче середнього показника.

Велика Британія (111,9), Німеччина (111,6) та Італія (110,2) перевищують цей показник, маючи схожий рівень цін.

Австрія (124,5), Ірландія (122), Бельгія (117,6) та Нідерланди (116,4) також входять до числа найдорожчих країн, і всі вони перевищують середній показник по ЄС.

У межах ЄС Румунія (66,7) є найдешевшою країною за цінами на продукти харчування: ціни тут на 33,3 % нижчі за середній показник по ЄС.

Загалом продукти харчування дешевші у країнах Східної Європи та на Балканах, включаючи країни-кандидати до ЄС. Наприклад, індекс становить 59,8 у Північній Македонії, 67,9 у Боснії та Герцеговині та 68,8 у Сербії.

Нагадаємо:

У червні Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки до 2,25%, щоб стримати зростання інфляції, спричинене війною на Близькому Сході.