У вересні імпорт дизпального до Європи впав до історичного мінімуму

Імпорт дизпального до Європи у вересні скоротився до 1 млн бар./добу, що є рекордно низьким показником.

Про це пише "НафтоРинок".

За даними Vortexa, поточні обсяги морських поставок дизпального до Європи більш ніж на 25% нижчі за торішні. Нестача ДП збережеться і в четвертому кварталі, зазначають аналітики.

При чому експорт дизпального зі США у вересні залишається близьким до рекордного рівня — близько 1,6 млн б/д, свідчать дані Vortexa. За оцінкою Kpler, у вересні США відвантажували на зовнішні ринки близько 1 млн б/д.

США стали найбільшим постачальником дизпального до Європи після початку кризи на Близькому Сході. У вересні США забезпечили 41% європейського імпорту дизпального, поставивши близько 400 тис. б/д.

Загальний світовий морський експорт дизпального у 2025 році становив близько 5,8 млн б/д, а на постачальників із Близького Сходу припадало майже 20%.

Як пише російське видання "Коммерсант", ситуацію на світовому ринку ДП погіршили обмеження з боку РФ. За даними Міжнародного енергетичного агентства, сукупний експорт дизпального з Близького Сходу та РФ у серпні 2026 року скоротився на 75% у річному вимірі.

З 8 липня експорт дизпального з РФ заборонений в тому числі для нафтопереробних заводів. Винятком є поставки в межах міжурядових угод.

За даними S&P Global Commodities at Sea (CAS), з 1 до 24 вересня РФ скоротила морський експорт дизпального та газойлів на 16% порівняно із серпнем і на 37% порівняно з липнем — до 448 тис. тонн.

Вашингтон вимагає від ЄС вивільнити до 120 млн барелів дизпального зі стратегічних запасів, погрожуючи забороною на експорт пального зі США.

Енергетична робоча група ЄС, до якої входять Європейська комісія та всі 27 держав-членів, мають провести нараду для обговорення ситуації. Аналогічні консультації вже провели представники Єврокомісії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Ірландії.

У стратегічних резервах ЄС зберігається близько 39 млн тонн дизпального і газойлю, з яких 13,8 млн тонн припадає на Францію та Німеччину.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп сказав, що досі розглядає можливість введення заборони на експорт дизельного пального через зростання цін на внутрішньому ринку.

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Франції та Німеччини використати аварійні запаси дизельного пального для зниження світових цін, погрожуючи можливою забороною експорту дизелю зі США.