Україна на понад 72% збільшила експорт живої великої рогатої худоби

У січні-липні 2025 року Україна експортувала 11,7 тис. тонн живої великої рогатої худоби, що на 72,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Agrotimes.ua.

За даними Державної митної служби, у грошовому еквіваленті експорт живої ВРХ протягом семи місяців зріс у 2,1 раза, як порівняти з таким самим періодом 2024 року, ‒ до $25,7 млн.

Серед найбільших покупців вітчизняної живої ВРХ протягом січня-липня цього року ‒ Ліван (85,6%), Лівія (8,7%) і Казахстан (4,6%), говориться у повідомленні.





Нагадаємо:

За підсумками першого півріччя поточного року Україна значно наростила виторг від експорту живої великої рогатої худоби. За даними Державної митної служби, у грошовому еквіваленті експорт живої ВРХ протягом І півріччя зріс у 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року, ‒ до $21,5 млн.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області збудують комбікормовий завод потужністю 50 тонн на годину.Контракт на будівництво підписали компанія Bühler Україна і корпорація "Агропродсервіс". Завод буде одним з найтехнологічніших виробництв в Україні, спеціально розробленим для потреб свинарства.

Також повідомляється, що "Українська молочна компанія" (Київська область) екссекретаря РНБО Віталія Гайдука планує побудувати комбікормовий завод, нову чергу молочної ферми до 4000 корів і біогазову установку на 5000 кубометрів газу.

Раніше тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль повідомив, що молочне виробництво в Україні не зупиняється, а зміщується зі сходу в центральні та західні області. Наразі будується або модернізується 125 молочних ферм.