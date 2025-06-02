Компанія екссекретаря РНБО збудує біогазову установку та комбікормовий завод

"Українська молочна компанія" (Київська область) екссекретаря РНБО Віталія Гайдука планує побудувати комбікормовий завод, нову чергу молочної ферми до 4000 корів і біогазову установку на 5000 кубометрів газу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Він розповів, що наразі у господарстві понад 11 000 голів великої рогатої худоби, які дають 160 тонн молока на добу.

Фірма виробляє 670 кубометрів біогазу (1050 кВт електроенергії на годину).

"Практично вся їхня техніка їздить на електриці. Її виробляють з біогазу, компонентом якого є органічні відходи корів. Це про повний замкнутий цикл: від вирощування зернових та розведення ВРХ до виробництва молока та біогазу", – розповів міністр, який побував на підприємстві.

За його словами, компанія хоче стати повністю незалежною.

"Українська молочна компанія" має три структурних філії: Згурівську, Борзнянську та Березанську.

На фермі працює 450 осіб, з середньою заробітною платою майже 30 тисяч гривень.

Бенефіціаром київської ТОВ "Українська молочна компанія" є ексспіввласник корпорації "Індустріальний союз Донбасу", колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Віталій Гайдук.

Нагадаємо:

"Укргідроенерго" у 2024 році уклало угоду з "Укрсталь конструкція" на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС вартістю 976,95 млн грн. Бенефіціарами ПрАТ "Укрсталь Конструкція" є Віталій Гайдук.