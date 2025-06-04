В Україні будують і модернізують понад сотню молочних ферм
Молочне виробництво в Україні не зупиняється, а зміщується зі сходу в центральні та західні області. Наразі будується або модернізується 125 молочних ферм.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Він вважає, що стійкість молочного бізнесу - приклад для всієї економіки, а ефективний розподіл маржі між виробником, переробником і ритейлом - не лише питання економіки, а й довіри.
"Тільки синергія між усіма учасниками може дати той ефект масштабу, який дасть змогу створювати додану вартість і в країні, і для експорту", - зазначив Коваль.
За його словами ціноутворення - ключ до справедливості в ланцюгу та закликав виробників переходити від сировини до готової продукції.
"Тонна українського агроекспорту коштує в середньому 291 еаро. Для порівняння, в ЄС - 1536 євро. Це різниця між сировинною економікою та економікою доданої вартості. Наше завдання - зробити так, щоб частка тваринництва та переробки сягнула понад 50% в агросекторі", - розповів міністр агрополітики.
Нагадаємо:
"Українська молочна компанія" (Київська область) екссекретаря РНБО Віталія Гайдука планує збудувати комбікормовий завод, нову чергу молочної ферми до 4000 корів і біогазову установку на 5000 кубометрів газу.