В Україні будують і модернізують понад сотню молочних ферм

Молочне виробництво в Україні не зупиняється, а зміщується зі сходу в центральні та західні області. Наразі будується або модернізується 125 молочних ферм.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він вважає, що стійкість молочного бізнесу - приклад для всієї економіки, а ефективний розподіл маржі між виробником, переробником і ритейлом - не лише питання економіки, а й довіри.

"Тільки синергія між усіма учасниками може дати той ефект масштабу, який дасть змогу створювати додану вартість і в країні, і для експорту", - зазначив Коваль.

За його словами ціноутворення - ключ до справедливості в ланцюгу та закликав виробників переходити від сировини до готової продукції.

"Тонна українського агроекспорту коштує в середньому 291 еаро. Для порівняння, в ЄС - 1536 євро. Це різниця між сировинною економікою та економікою доданої вартості. Наше завдання - зробити так, щоб частка тваринництва та переробки сягнула понад 50% в агросекторі", - розповів міністр агрополітики.

Нагадаємо:

"Українська молочна компанія" (Київська область) екссекретаря РНБО Віталія Гайдука планує збудувати комбікормовий завод, нову чергу молочної ферми до 4000 корів і біогазову установку на 5000 кубометрів газу.