В Україні збудують комбікормовий завод: розроблений для потреб свинарства

У Тернопільській області збудують комбікормовий завод потужністю 50 тонн на годину.

Про це йдеться в повідомленні "Агропродсервісу".

Контракт на будівництво підписали компанія Bühler Україна і корпорація "Агропродсервіс".

Повідомляється, що завод буде одним з найтехнологічніших виробництв в Україні, спеціально розробленим для потреб свинарства. Будівництво планують розпочати цього року.

Як уточнило видання LIGA.net, контракт із Bühler укладено на проведення інжинірингу і закупівлю обладнання.

Директор "Агропродсервісу" Іван Карачка зазначив, що наразі виготовляється проєкт, готується тендерна документація на проведення будівельних робіт. Підготовлено земельну ділянку.

За його словами, завод зможе виробляти 1000 тонн комбікормів на добу – матиме дві лінії потужністю по 500 тонн.

Будуватимуть завод на території індустріального парку "Західноукраїнський промисловий хаб" у селі Острів під Тернополем.

Швейцарський концерн Bühler працює у сфері технологій та методів перероблювання зерна на борошно та комбікорми, виробництва макаронних виробів та шоколаду, у галузі алюмінієвого лиття під тиском тощо.

Корпорація Агропродсервіс (АПС) – одне з перших приватних аграрних підприємств в Україні. Заснована у 1999 році у Тернопільській області. Займається рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, насінництвом, працює у сфері послуг (збір та сушіння зерна) тощо. Це одна з найбільших компаній зі свинарства в Україні.

Нагадаємо:

"Українська молочна компанія" (Київська область) екссекретаря РНБО Віталія Гайдука планує побудувати комбікормовий завод, нову чергу молочної ферми до 4000 корів і біогазову установку на 5000 кубометрів газу.