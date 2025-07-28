Україна за півріччя збільшила доходи від експорту худоби

За підсумками першого півріччя поточного року Україна значно наростила виторг від експорту живої великої рогатої худоби.

Про це пише видання AgroTimes.

За даними Державної митної служби, у грошовому еквіваленті експорт живої ВРХ протягом І півріччя зріс у 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року, ‒ до $21,5 млн.

У січні-червні 2025 року Україна експортувала 9,7 тис. тонн живої великої рогатої худоби, що на 90,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року, валютна виручка від продажу ВРХ за кордон збільшилася у 2,4 раза. Така динаміка свідчить про суттєве зростання попиту на українську живу худобу на міжнародному ринку", – пише інше видання, Agroweek.com.

"Успіхи українських експортерів у цьому сегменті пояснюються розширенням географії поставок та стабільним попитом з боку країн Близького Сходу, Північної Африки та Європи. Згідно з даними галузевих аналітиків, основними імпортерами залишаються Туреччина, Ліван, Азербайджан та Узбекистан", – повідомляє сайт.

Показники експорту суттєво зросли завдяки збільшенню обсягів відправки як племінної, так і м’ясної худоби. Крім того, покращення логістики та укладання нових контрактів із закордонними партнерами позитивно вплинули на динаміку експорту.

"Валовий експорт у грошовому вираженні зріс завдяки стабільному виробництву та високій якості української ВРХ, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Експерти зазначають, що в умовах конкуренції на світовому ринку України вдалося зміцнити свої позиції завдяки модернізації ферм і підвищенню ветеринарного контролю", – говориться у повідомленні.

Водночас галузь тваринництва стикається з низкою викликів, зокрема змінами цін на корми, витратами на логістику та необхідністю адаптації до вимог імпортерів. Проте позитивна динаміка експорту свідчить про наявність потенціалу для подальшого розвитку цього напрямку та залучення нових партнерів, пише Agroweek.com.

Нагадаємо:

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Також повідомляється, що "Українська молочна компанія" (Київська область) екссекретаря РНБО Віталія Гайдука планує побудувати комбікормовий завод, нову чергу молочної ферми до 4000 корів і біогазову установку на 5000 кубометрів газу.

Раніше тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль повідомив, що молочне виробництво в Україні не зупиняється, а зміщується зі сходу в центральні та західні області. Наразі будується або модернізується 125 молочних ферм.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства розподілило між експортерами квоти на м'ясо птиці та субпродуктів для експорту до країн Європейського Союзу.