У серпні збільшився експорт через кордон з Польщею: які показники

У серпні через прикордонні переходи з Польщею було перевезено 1,7 мільйони тонн вантажів, що на 215 тисяч тон більше, ніж у липні – збільшився середньодобовий обсяг передачі вагонів.

Про це пише RAIL.insider.

За даними Укрзалізниці, середньодобовий обсяг передачі вагонів через кордон із Польщею у серпні сягнув 1012 одиниць. Показник на 74 вагони перевищує липневий.

Як зауважив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, за оперативними даними, через прикордонні переходи з Польщею у серпні перевезено 1 млн 747 тис. т. Це на 215 тис. т більше, ніж у липні.

В експортному сполученні передано 987 тис. т, а в імпортному — 760 тис. т, повідомив він під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з польськими перевізниками.

Середньодобовий показник передачі вагонів через кордон із Польщею сягнув 1012 одиниць, що на 7,9% більше, ніж у липні. Майже половина із зазначеного обсягу прямує через перехід Ізов—Грубешув — 495 вагонів (+43 вагони до липня).

Серед номенклатур-лідерів за обсягом передачі через прикордонні переходи такі вантажі, як руда (393 тис. т), контейнери (317 тис. т вантажів у контейнерах) та зернові (118 тис. т).

Найсуттєвіше зріс експорт зернових — на 43 вагони порівняно із липнем. Якщо минулого місяця збіжжя передавали лише 14 одиниць на добу, то у серпні показник зріс до 57 вагонів на добу.

Нагадаємо:

З 1 по 27 серпня Україна експортувала майже 1,73 млн тонн агропродукції проти 3,29 млн тонн за аналогічні 27 днів липня. Фізичний обсяг за місяць скоротився на 1,56 млн тонн, або на 47,5%.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.

У серпні український експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн при середній потребі в 5 млн тонн на місяць, при цьому транзит через Польщу можна подвоїти – з 300 до 600 тисяч тонн на місяць, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.