Украина договорилась с Польшей об увеличении газотранспортных мощностей

"Оператор ГТС Украины" и Gaz-System договорились продлить временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.

Об этом сообщает ОГТСУ."

"Операторы газотранспортных систем Польши (Gaz-System) и Украины (ОГТСУ) договорились продлить временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины", - говорится в сообщении.

Такие договоренности достигнуты в рамках совместных усилий по подготовке к предстоящему отопительному сезону и повышению безопасности поставок природного газа как для Украины, так и для всего региона, отмечает ОГТСУ.

С 1 июля 2025 года объем гарантированной мощности в ВТО "Украина-Польша" в направлении транспортировки из Польши в Украину будет составлять:

до 6 439 319 м3/сутки - будет предлагаться на месячном аукционе;

до 12 363 493 м3/сутки - будет предлагаться на суточных аукционах, а также на аукционах в течение суток.

С 1 августа 2025 года объем гарантированной мощности будет составлять:

до 7 646 617 м3/сутки - будет предлагаться на годовом аукционе на период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года (точное предложение на годовом аукционе будет снижено на 10%, которые будут отложены для краткосрочных продуктов);

до 11 979 699 м3/сутки - будет предлагаться на месячных, суточных аукционах, а также на аукционах в течение суток в период с 1 августа 2025 года по 30 сентября 2025 года;

до 11 724 812 м3/сутки будет предлагаться на квартальных, месячных, суточных аукционах, а также на аукционах в течение суток в период с 1 октября 2025 года по 31 мая 2026 года.

Следующие аукционы по продаже гарантированной мощности запланированы на 7 июля (годовой аукцион - газовый год 2025/2026) и на 21 июля (месячный аукцион - месячный продукт за август 2025 года).

Далее будут аукционы 4 августа (квартальный аукцион - квартальные продукты за газовый год 2025/2026) и 18 августа (месячный аукцион - месячный продукт за сентябрь 2025 года).

Ежедневные и внутридневные аукционы по продаже мощности проводятся каждый день.

По словам и.о. генерального директора Оператора ГТС Украины Владислава Медведева, временное техническое решение позволяет увеличить пропускную способность транспортировки в направлении Украины.

"Учитывая, что гарантированная мощность из Польши в Украину обеспечивает доступ к альтернативным источникам поставок газа через LNG-терминалы со всего мира, а также к норвежской добыче газа через Baltic Pipe, дальнейшее развитие этого маршрута имеет стратегическое значение", - сказал он.

Напомним:

Ранее сообщалось, шр 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.

Ранее сообщалось, что 23 июня 2025 года, состоялся июльский аукцион на тарифный пакет Route 1 - проект газоснабжения из Греции в Украину через пять стран. Было выставлено объем 3 млн м³/д, а продано лишь 0.163 млн м³/д (~5%).

Хотя общая стоимость нового маршрута оценивается в 7-8 €/MWh, это лишь немного дешевле альтернативы через Словакию. Страх перед регуляторной неопределенностью и сложность админпроцедур также все еще отпугивают трейдеров".

Ранее сообщалось, что Украина может начать импорт газа по Трансбалканскому коридору, кроме текущего импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии.