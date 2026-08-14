У Польщі звільнили директора CEO Club Ukraine

Директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука звільнили в Польщі після того, як німецька сторона відкликала Європейський ордер на його арешт.

Про це повідомив президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук у Facebook.

За його словами, після відкликання ордера польський суд ухвалив рішення звільнити українця. Тепер Карчук має повернутися в Україну.

"Сьогодні маємо головну новину, заради якої працювали останні 2,5 тижня: німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт Дмитра Карчука, а польський суддя щойно звільнив його", – написав Гайдайчук.

Водночас причина, з якої німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт, у повідомленні не уточнюється. Представники Карчука пов'язують справу з можливою помилковою ідентифікацією та використанням його персональних даних сторонніми особами.

Захист також планує з'ясувати в Німеччині, які саме дані Карчука могли бути використані, як вони потрапили до сторонніх осіб і яким був механізм можливого злочину.

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Нагадаємо:

Директора одного з найбільших бізнес-клубів України CEO Club Ukraine Дмитра Карчука 28 липня затримали на одному з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

За версією слідства, у 2024 році Карчук, видаючи себе за представника транспортної компанії, нібито викрав зі складу в Німеччині близько 200 електровелосипедів. Загальну вартість викраденого вантажу оцінюють 127 тис. євро.

Також раніше повідомлялось, що польські адвокати Карчука готують апеляцію на рішення суду про його тримання під вартою.