Транзит українських вантажів через Польщу можна подвоїти – Висоцький

У серпні український експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн при середній потребі в 5 млн тонн на місяць, при цьому транзит через Польщу можна подвоїти – з 300 до 600 тисяч тонн на місяць.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Україна та Польща шукають рішення для розширення сухопутного експорту. Через нестабільну роботу чорноморських портів Україна наразі може вивозити альтернативними маршрутами лише третину необхідних обсягів агроекспорту", – розповіли у міністерстві.

"У серпні експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн при середній потребі в 5 млн тонн на місяць", – заявив Висоцький під час онлайн-дискусії "Альтернативні шляхи експорту: синергія логістики України та Польщі в умовах блокади Чорного моря", організованої Ukrainian Agribusiness Club.

"Поточна ситуація — це катастрофа або, можна сказати, лихо. Це найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення. Це значно гірше, ніж було у 2022 році", – зазначив він.

Водночас транзит через Польщу можна подвоїти – з 300 до 600 тисяч тонн на місяць. Насамперед йдеться про збільшення кількості залізничних перевезень та перехід контролюючих служб на кордоні до цілодобового режиму.

За його словами, Україна вже звернулася до польської сторони з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів через прикордонні переходи.

Український і польський бізнес, представники Укрзалізниці та польської PKP обговорили розширення контейнерних перевезень, використання спеціалізованих вагонів та інвестиції у прикордонну інфраструктуру.

Напрацьовані рішення будуть використані у міжурядовій роботі для якнайшвидшого розширення сухопутних експортних коридорів.

Тим часом заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов навів окрему статистику саме щодо залізничного сполучення.

За його словами, за сім місяців 2026 року через чотири залізничні переходи між Україною та Польщею загалом було передано 9,748 млн тонн вантажів. У експортному сполученні Україна передала до Польщі 5,5 млн тонн, в імпортному — отримала 4,2 млн тонн.

Якщо говорити саме про зернові, за сім місяців через польський напрямок було експортовано 525 тис. тонн збіжжя. За словами Ткачова, зернові становили лише 9,5% загального експорту вантажів через польський напрямок.

Середньомісячний обсяг експорту зерна становив близько 75 тис. тонн. Водночас у 2022–2023 роках, за даними, які навів представник УЗ, максимальний місячний обсяг експорту зерна через Польщу сягав 550 тис. тонн.

Виходячи з цього, Ткачов оцінює теоретичний резерв передачі зерна через польський напрямок у 425 тис. тонн на місяць. При цьому залізниця вже фіксує різке збільшення потоку, пише Rail.Insider.

За останні два тижні, за словами Ткачова, до Польщі передається близько 50 зернових вагонів на добу, або приблизно 3200 тонн. Місяць тому цей показник становив близько 14 вагонів, або 845 тонн на добу. Таким чином, добова передача зросла приблизно на 2400 тонн.

"Теоретично Укрзалізниця готова збільшити передачу зерна до Польщі і досягти того максимального місячного обсягу пів мільйона тонн", — зазначив Ткачов. Але наголосив: наявність залізничної спро

Нагадаємо:

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.

Україна з 1 по 18 серпня експортувала 900 тис. тонн агропродукції, що становить 31% від обсягів, які могли б бути вивезені за умови вільного доступу до логістики, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Раніше повідомлялося, що поїзди з українськими вантажами, які йдеть до румунського порту Констанца, простоюють у дорозі, при цьому українське зерно перевантажують у порту за залишковим принципом.

Раніше повідомлялося, що Молдова надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, новий режим діє з 10 серпня до кінця року.

У Молдові урядовці зустрінуться з фермерами – ті переймаються, що транзит українського зерна може обмежити їхній доступ до залізничних перевезень і вимагають переглянути 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів.

У серпні Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.