Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

Про це повідомили в Операторі ГТС України.

"О 7 ранку за київським часом 1 січня 2025 року завершила дію Угода про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року. Відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах", – повідомили в українській компанії.

Таким чином, транзит російського газу через Україну припинився.

У компанії додали, що про припинення транзиту газу проінформували міжнародних партнерів в установленому порядку.

"Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах", – підкреслив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Зокрема, ОГТСУ домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

Також компанія оптимізувала свої витрати: скоротила власне споживання газу, провела оптимізацію активів, які не задіяні у роботі ГТС.

Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу.

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.