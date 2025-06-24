У липні Україна отримає перший газ за Трансбалканським коридором

23 червня 2025 року, відбувся липневий аукціон на тарифний пакет Route 1 — проєкт газопостачання з Греції в Україну через п’ять країн.

Про це у Facebook повідомив екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" (2019-2022 роки) Сергій Макогон.

"Попит на новий маршрут постачання газу з Греції до України поки незначний. Було виставлено обсяг 3 млн м³/д, а продано лише 0.163 млн м³/д (~5 %)", – зазначив він.

"Хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в 7–8 €/MWh, це лише трохи дешевше за альтернати­ви через Словаччину. Страх перед регуляторною невизначеністю і складність адмінпроцедур також все ще відлякують трейдерів", – пояснив він це.

Тим не менш, Макогон називає Route 1 (Trans‑Balkan corridor) "уніфікованим "супер‑пакетом" транспортної потужності". Він забезпечує одну тарифну ставку на маршрути через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову до України.

"Аукціони проводяться на платформі RBP щонайбільше в четвертий понеділок місяця (далі — 28 липня для серпня)", – написав він.

"Результати цього аукціону дають потужний сигнал для необхідності подальшого зниження тарифу, щоб підвищити привабливість маршруту", – переконаний Макогон.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.

"П'ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може "розблокувати" найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну", – повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.