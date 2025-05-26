Україна планує імпортувати газ новим шляхом

Україна найближчим часом може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"П'ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна (GR, BL, RO, MO, UA) ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може "розблокувати" найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну", - зазначила вона.

За її словами, минулого тижня спостерігалося збільшення імпорту природного газу в Україну до 19 млн куб. м на добу за рахунок відновлення імпорту зі Словаччини.

За даними Буславець, загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ на кінець минулого тижня становив 6,4 млрд куб. м (включно 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях, а також 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено у категорію "буферний газ"), що нижче аналогічного торішнього періоду на 30%.

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Нагадаємо:

Цьогорічні запаси газу в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.

З початку року і станом на 5 травня імпорт природного газу до України становив 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.