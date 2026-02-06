Uklon працюватиме в комендантську годину у 26 містах

З 00:00 7 лютого 2026 року застосунки Uklon працюватимуть цілодобово ще у семи містах: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків та Чернігів.

Про це повідомляє пресслужба компанії Uklon.

Компанія розширює роботу сервісу у відповідь на постанову уряду та публічний заклик президента України щодо підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці, говориться у повідомленні.

"Відтепер сервіс доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України, аби більше мешканців могли доїхати до пунктів незламності, обігріву, заряджання або доставити продукти для себе чи близьких, коли це необхідно", – зазначили у компанії.

"Ми продовжуємо масштабувати рішення про цілодобову роботу, адже бачимо в цьому реальний запит на підтримку життєдіяльності міст", — зазначив Микола Сорока, керівник напрямку GR в Uklon.

Uklon працює безперервно у Білій Церкві (Київщина), Вінниці, Житомирі, Києві, Кропивницькому, Полтаві, у містах Суми, Черкаси, Чернігів, Кременчук.

Також 24/7 сервіс працює у містах Дніпро, Запоріжжя, Камʼянське, Кривий Ріг, Харків, Миколаїв, Одеса, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород.

"Станом на лютий 2026 року, для роботи під час комендантської години необхідно мати перепустки у всіх містах, крім Києва та Ужгорода. У Києві перепустки не потрібні за умови поїздок до пунктів незламності чи обігріву", – нагадує Uklon.

"Проте умови можуть змінюватися за рішенням місцевих обласних військових адміністрацій. Водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть виконувати замовлення та допомагати мешканцям діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів і вокзалів", – зауважують у компанії.

У компанії додають Uklon має успішний досвід запуску та роботи під час комендантської години у Львові, де працює цілодобово вже півтора року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 22 січня 2026 року Uklon розпочинає цілодобову роботу застосунків сервісу виклику авто та доставки ще у 16 містах України.

З 17 січня сервіси таксі Uklon та Bolt розпочали цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.

Раніше Кабінет міністрів вніс доповнення до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко уточнила, що на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.