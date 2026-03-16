Кількість користувачів сервісу "Дія" збільшився до 24 мільйонів

Кількість користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" збільшився до 24 мільйонів, зареєструвався ще мільйон українців.

Про це "Дія" повідомляє у Телеграм.

"Ще мільйон українців обрали державу в смартфоні. Те, що кілька років тому здавалося нереальним, сьогодні стало звичним — Дія щодня допомагає мільйонам людей швидко отримувати послуги".

За цей час стало звичним: одружуватись онлайн — у Дії, шерити авто — у Дії, купувати військові облігації — у Дії, відновлювати домівки — з Дією. Держава поступово стає зручною, простою і зрозумілою — такою, якою і має бути, говориться у повідомленні.

Наразі кількість сервісів на порталі – понад 150.

За перші два місяці "Дію" завантажили понад 2 мільйони користувачів, а станом на початок 2026 року кількість перевищила 23 мільйони.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала працювати перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів.