Bolt фінансово простимулює відповідальну поведінку самокатників

Bolt запустив нову функцію в додатку, яка заохочує відповідальну поведінку під час поїздок на самокатах: набираючи високі бали, користувачі отримують безкоштовні хвилини бронювання тощо.

Про це повідомляє пресслужба сервісу Bolt.

Рейтинг показує, наскільки відповідально проходить кожна поїздка, а детальну інформацію про нього можна переглянути в застосунку в розділі "Техніка поїздки".

Рейтинг оновлюється після кожної поїздки. Позитивна поведінка (обережне керування, коректне паркування тощо) підвищує оцінку. Небезпечні дії, зокрема різке гальмування з ковзанням, зіткнення або неправильне паркування, її знижують.

Високий бал відкриває переваги, наприклад, безкоштовні хвилини бронювання. Систематично небезпечна поведінка призводить до обмежень — таких як зниження швидкості або навіть тимчасове блокування доступу до сервісу.

"Перетворюючи відповідальність на досягнення, рейтинг мотивує користувачів змінювати свої звички", – зазначають у компанії..

Так, під час тестування понад 90% користувачів зазначили, що функція заохочує їх їздити безпечніше, а майже шість із десяти — що бонуси впливають на вибір сервісу.

"Функція поєднує навчання, визнання та заохочення: вона допомагає користувачам краще розуміти, яка поведінка є правильною, і м'яко спрямовує їх до безпечніших практик", — зазначає Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.

За його словами, досвід різних індустрій показує, що навіть невеликі гейміфіковані стимули можуть суттєво впливати на звички

Система працює разом з іншими функціями безпеки, зокрема геозонами зі зниженою швидкістю та зонами заборони паркування, когнітивними тестами в застосунку для запобігання керуванню в стані сп'яніння та вбудованими сенсорами транспортних засобів для виявлення неправильного використання.

