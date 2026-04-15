Bolt фінансово простимулює відповідальну поведінку самокатників
Bolt запустив нову функцію в додатку, яка заохочує відповідальну поведінку під час поїздок на самокатах: набираючи високі бали, користувачі отримують безкоштовні хвилини бронювання тощо.
Про це повідомляє пресслужба сервісу Bolt.
Рейтинг показує, наскільки відповідально проходить кожна поїздка, а детальну інформацію про нього можна переглянути в застосунку в розділі "Техніка поїздки".
Рейтинг оновлюється після кожної поїздки. Позитивна поведінка (обережне керування, коректне паркування тощо) підвищує оцінку. Небезпечні дії, зокрема різке гальмування з ковзанням, зіткнення або неправильне паркування, її знижують.
Високий бал відкриває переваги, наприклад, безкоштовні хвилини бронювання. Систематично небезпечна поведінка призводить до обмежень — таких як зниження швидкості або навіть тимчасове блокування доступу до сервісу.
"Перетворюючи відповідальність на досягнення, рейтинг мотивує користувачів змінювати свої звички", – зазначають у компанії..
Так, під час тестування понад 90% користувачів зазначили, що функція заохочує їх їздити безпечніше, а майже шість із десяти — що бонуси впливають на вибір сервісу.
"Функція поєднує навчання, визнання та заохочення: вона допомагає користувачам краще розуміти, яка поведінка є правильною, і м'яко спрямовує їх до безпечніших практик", — зазначає Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.
За його словами, досвід різних індустрій показує, що навіть невеликі гейміфіковані стимули можуть суттєво впливати на звички
Система працює разом з іншими функціями безпеки, зокрема геозонами зі зниженою швидкістю та зонами заборони паркування, когнітивними тестами в застосунку для запобігання керуванню в стані сп'яніння та вбудованими сенсорами транспортних засобів для виявлення неправильного використання.
