Комендантська година: Кабмін вніс доповнення щодо перебування на вулицях

Кабінет міністрів вніс доповнення до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години.

Про це йдеться в урядовому рішенні від 15 січня, яке є в розпорядженні ЕП.

"На території, де запроваджено комендантську годину, що перебуває в зоні надзвичайної ситуації, визначеній рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час дії комендантської години дозволяється перебування на вулицях і в інших громадських місцях, що забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву тощо, осіб без виданих перепусток, а також рух приватних транспортних засобів", - йдеться в рішенні Кабміну.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко уточнила, що на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено: без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема в торговельно-розважальних-центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей і бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв'язок. До зазначених місць не належать розважальні заклади.

Перший віцепрем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль призначений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо:

Штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергооб'єктів у Києві розглянув питання комендантської години та роботи Пунктів незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі довготривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", – заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.