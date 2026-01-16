Bolt та Uklon хочуть отримати дозвіл на роботу таксі у Києві в комендантську годину

Представники платформ Bolt, Uklon та Uber звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка з проханням надати їм дозвіл на роботу таксі у комендантську годину з урахування змін, пов'язаних з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

Про це йдеться у спільній заяві трьох платформ, яка є у розпорядженні ЕП.

Bolt, Uklon та Uber готові з 17 січня відновити стабільну роботу сервісів у Києві в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці, щоб:

допомогти людям діставатися до Пунктів незламності, місць обігріву, заряджання, води та зв'язку;

забезпечити можливість доїзду до теплих і безпечних місць під час відключень електроенергії та тепла;

підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення (зокрема медичні потреби, догляд, інші невідкладні переміщення в межах міста).

забезпечити можливість оперативного закриття потреб з доставки їжі, медикаментів, інших необхідних речей через сервіси доставки,підтримуючи вразливі групи населення та волонтерські і гуманітарні ініціативи.

"Ми розуміємо, що питання комендантської години є чутливим і напряму пов'язаним із безпекою.

Ми пропонуємо закласти можливість існування зрозумілої процедури роботи сервісів під час комендантської години також на майбутнє, зменшуючи ризики "сірих" перевезень і посилюючи стійкість міської інфраструктури", - йдеться у заяві.

Заяву підписали генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков, генеральний менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.

Копію заяви також надіслали премʼєр-міністру Юлії Свириденко та голові Національної поліції України Івану Вигівському.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вніс доповнення до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години на території, що перебуває в зоні надзвичайної ситуації. До таких наразі відноситься Київ.

Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.