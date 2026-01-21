Таксі та доставка Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах України

З 00:00, 22 січня 2026 року Uklon розпочинає цілодобову роботу застосунків сервісу виклику авто та доставки ще у 16 містах України.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Таким чином, застосунки Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах. Окрім нових міст, послуга залишається доступною 24/7 у Києві, Львові та Ужгороді.

Водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть працювати та допомагати мешканцям діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів, вокзалів.

Як зазначається, окрім Києва, Львова та Ужгорода, застосунки Uklon для драйверів та райдерів працюватимуть безперервно у таких містах:

Центр та Північ: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси

Захід: Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.

Кам'янське, Одеса.

В компанії зазначили, що станом на 21 січня у цих містах для пересування в комендантську годину необхідна перепустка. Проте умови можуть змінюватися за рішенням обласних військових адміністрацій.

Сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі. Також через безпекову ситуацію застосунки Uklon для райдерів та драйверів поки що не працюватимуть у комендантську годину в містах Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів.

При цьому, як підкреслили в компанії, Uklon відкритий до співпраці задля надання необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади.

