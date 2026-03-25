В застосунку Uklon з'явилась можливість купувати квитки на автобуси

Відтепер можна купувати квитки на автобусні рейси внутрішніх та міжнародних напрямків безпосередньо в мобільному застосунку Uklon – без звертання до сторонніх платформ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Із запуском Uklon Travel (Подорожі) компанія розширює портфоліо сервісів мобіліті та подорожей, щоб закривати різні потреби користувачів: від щоденного переміщення містом та передмістям через сервіс райдхейлінгу, до купівлі автобусних квитків на міжміські та міжнародні маршрути", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сервіс "Подорожі" доступний на головному екрані мобільного застосунку Uklon. Щоб знайти рейс, користувачеві достатньо обрати місто відправлення та прибуття, вказати дату — після цього система показує доступні варіанти від перевізників.

Після вибору рейсу можна переглянути деталі поїздки, обрати місця в салоні, внести дані пасажирів та здійснити оплату безпосередньо в мобільному застосунку Uklon. За одним замовленням можна придбати квитки для себе та до чотирьох супутників — загалом до пʼяти осіб.

Компанія інформує, що наразі бета-версія сервісу доступна для пристроїв на Android. Впродовж доби стане доступна і для iOS.

Йдеться, що придбані квитки зберігаються у застосунку Uklon, у розділі "Мої подорожі". Їх можна переглянути, надати при посадці, а за потреби — оформити повернення. Про зміни у розкладі рейсу перевізник повідомляє напряму.

З 17 січня сервіси таксі та Bolt розпочали цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.

З 7 лютого сервіс Uklon доступний у режимі 24/7 вже у 26 містах України.