Шмигаль розповів, що тепер можна робити у комендантську

Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Це потрібно, аби всі, у кого зараз немає світла, води чи тепла отримали необхідну допомогу. Фактично, працює такий самий режим, як і під час повітряної тривоги", - розповів він.

Шмигаль додав, що водночас поліція посилює патрулювання вулиць, щоб підтримувати громадський порядок і за потреби надавати допомогу громадянам.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вніс доповнення до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години.

Прем'єр--[001]]міністр Юлія Свириденко уточнила, що на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.