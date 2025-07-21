В России ФСБ будет контролировать заходы в порты всех судов из-за рубежа

С 21 июля любые суда, следующие из-за рубежа, смогут заходить в российские морские порты только с разрешения капитана гавани, согласованного с сотрудником Федеральной службы безопасности.

Об этом со ссылкой на указ о, который подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает The Moscow Times.

"Уполномоченных лиц будет определять сама ФСБ. Реализацию указа должно обеспечить правительство. До этого дня правила захода в российские порты устанавливал Минтранс. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся только для портов, имеющих смежную акваторию с военно-морской базой", - отмечает издание.

Путин в документе сослался на статью федерального конституционного закона "О военном положении", которая предусматривает, что к населению могут быть введены временные ограничения на экономическую и финансовую деятельность, оборот имущества, свободное перемещение товаров и прочее. Сейчас военное положение действует только на территории четырех оккупированных областей Украины, говорится в статье.

"Указ Путина появился на фоне череды загадочных взрывов, которая охватила танкеры, заходящие в российские порты. Последнее такое чрезвычайное происшествие произошло 6 июля на судне с аммиаком Eco Wizard в Усть-Луге - крупнейшем морском хабе страны на Балтийском море. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza писал, что танкер мог быть взорван в результате диверсии", - напоминает издание.

В июле "Росморпорт" объявил тендер на работы по обследованию подводной части судов в российских морских портах на Балтике. Подрядчик должен искать "посторонние не предусмотренные конструкцией предметы и взрывчатые вещества" в портах Санкт-Петербурга и морских гаванях Ленинградской области, а также Калининграда. Общая сумма контрактов превышает 3,1 млрд рублей, отмечает The Moscow Times.

Напомним:

Ранее сообщалось, что танкер "Виламура", перевозивший миллион баррелей нефти, взорвался при взрыве вблизи берегов Ливии. По предварительным оценкам, взрыв в машинном отделении танкера мог быть вызван миной-прилипалой. В результате инцидента машинное отделение затопило, судно потеряло маневренность, однако его отбуксировали в Грецию.

Ранее сообщалось, что Россия применила военный корабль для сопровождения подсанкционных танкеров через пролив Ла-Манш.

До того сообщалось, что Россия начала использовать военные корабли для сопровождения танкеров теневого флота в Финском заливе. В ВМС Финляндии подтвердили увеличение военного движения в регионе.

в мае ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. В ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

В Эстонии заявили, что страна продолжит проверку судов российского "теневого флота", несмотря на недавний инцидент с нарушением эстонского воздушного пространства истребителем РФ.

18 мая российские власти в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ (Эстония) с грузом сланцевой нефти. Его освободили 19 мая.

После задержания Россией нефтяного танкера Green Admire Эстония решила больше не использовать маршрут, который проходит через территориальные воды РФ.