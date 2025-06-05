У Росії дедалі більше галузей показують падіння

"Кероване охолодження" російської економіки може стати некерованим.

Про це пише The Moscow Times.

Економіка різко гальмує, і влада дедалі сильніше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його віце-прем'єр Олександр Новак, може стати некерованим, говориться у публікації.

Видання цитує міністра економрозвитку РФ Максима Решетнікова, який зазначив, що все більше галузей реального сектора показують падіння виробництва. "Сповільнюються темпи зростання споживчого попиту. При цьому приріст доходів населення продовжує йти в заощадження, а не на споживчий ринок", – заявив він.

Російські чиновники констатують спад у виробництві цивільних товарів, у березні випуск цивільної продукції опустився до мінімуму з квітня 2023 р, промисловість стагнує, і зростання є виключно у військово-промисловому комплексі.

"Влада вже змушена рятувати вугільну промисловість, допомагає реструктурувати борги найбільшим підприємствам лісової галузі. Володимир Путін регулярно доручає надати ту чи іншу підтримку галузі: допомогти з кредитами", – пише The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вартість морського експорту російської нафти знизилася до найнижчого рівня за понад рік — приблизно 1,2 мільярда дол на тиждень, що є найменшим показником із березня 2023-го.

За чотири тижні до 1 червня Росія експортувала в середньому 3,24 млн барелів сирої нафти на добу. Це на 170 тис. барелів менше, ніж у попередній чотиритижневий період. Якщо брати лише тиждень до 1 червня, то падіння становить понад 800 тис. барелів.

Раніше повідомлялося, що продовольча інфляція в Росії минулого року встановила дев'ятирічний рекорд (11,05%), а на початку 2025-го зростання цін знову прискорилося. Картопля до кінця травня подорожчала у Росії на 173% рік до року – це максимум за 23 роки доступної офіційної статистики.

Також повідомлялося, що У 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

Раніше повідомлялося, що у Росії можуть різко зрости ціни на продукти харчування, а їхній асортимент у магазинах - скоротитися, якщо влада зобов'яже виробників дотримуватися харчових норм. З таким попередженням виступили провідні виробники харчових продуктів.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, за три роки повномасштабного вторгнення Росія витратила більшу половини свого фонду національного добробуту (ФНБ).

За умови збереження нинішніх обмежень і додаткових заходів зі сторони Заходу – зокрема посилення контролю за обходом нафтових санкцій – РФ ризикує втратити останні залишки фонду національного добробуту вже в 2026 році.