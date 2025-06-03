Росія скоротила експорт нафти: доходи впали до найнижчого рівня з 2023 року

Вартість морського експорту російської нафти знизилася до найнижчого рівня за понад рік — приблизно 1,2 мільярда дол на тиждень, що є найменшим показником із березня 2023-го.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що причиною стала різка просадка обсягів поставок, яка перекрила навіть незначне зростання цін.

За чотири тижні до 1 червня Росія експортувала в середньому 3,24 млн барелів сирої нафти на добу. Це на 170 тис. барелів менше, ніж у попередній чотиритижневий період. Якщо брати лише тиждень до 1 червня, то падіння становить понад 800 тис. барелів.

Загальний дохід від поставок за тиждень знизився на 310 млн дол — до 990 млн дол. Ціни також просіли: нафта Urals з Балтики подешевшала на 0,5 дол — до 51,2 дол за барель, з Чорного моря — на 0,8 дол до 51,6 дол, а ключовий сорт ESPO з Далекого Сходу впав у ціні на 0,7 дол — до 56,3 дол.

Хоча середня ціна російської нафти вперше за вісім тижнів показала невелике зростання, воно не перекрило скорочення обсягів. Обсяги експорту впали на 12% порівняно з квітнем, а прибутки — на 39%.

У Москві це падіння співпало з намаганнями зупинити чергове збільшення квот видобутку в рамках ОПЕК+, але Саудівська Аравія та інші члени картелю не підтримали Росію. У липні сукупні обсяги видобутку в межах ОПЕК+ виростуть ще на 411 тис. барелів на добу.

Росії дозволено збільшити видобуток до 9,24 млн барелів на добу, проте частину цього приросту доведеться "віддати" у вигляді компенсуючих скорочень за попередні перевищення лімітів.