"Найдешевші джерела калорій" стали в РФ захмарно дорогими

У 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

Про це пише інформаційно-аналітична платформа EastFruit.

"Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати. Обидва диктатори стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення", – зазначає EastFruit.

Так, аналітики фіксують безпрецедентне зростання цін на картоплю у росії. За їхніми даними, від початку року роздрібні ціни зросли на 52%, досягнувши рекордного рівня в 85–130 рублів ($1,0–1,6) за кілограм. Це перевищує вартість екзотичних фруктів, імпортованих із далеких країн.

EastFruit пов’язує зростання цін на картоплю в росіїактивним друкуванням грошей для покриття військових витрат й інфляцією, яка у березні в росії сягнула 10,3%.

Інший фактор – зниження урожаю минулого року через несприятливі погодні умови, такі як весняні заморозки та сильні дощі. Крім того, після рекордного врожаю 2023 року багато фермерів скоротили площі посадки картоплі, очікуючи зниження попиту, що тепер призвело до дефіциту.

У відповідь російський уряд скасував імпортні мита, щоб збільшити імпорт картоплі, плануючи потроїти його до 376 000 тонн у 2025 році, причому значна частина поставок припадає на Єгипет. Наразі більша частина картоплі на полицях російських супермаркетів імпортується з Єгипту, Пакистану, Китаю та інших країн.

"Оскільки росія заборонила собі імпорт картоплі та інших продуктів із країн ЄС, США, України та багатьох інших великих світових виробників, вона обмежена поставками від віддалених постачальників", – пише EastFruit.

Тим часом білорусь стикається з власною картопляною кризою, що характеризується внутрішнім дефіцитом і зростанням цін. Середня ціна досягла 5 білоруських рублів ($1,53) за кілограм. Споживачі повідомляють про труднощі з пошуком якісної картоплі, а доступні запаси часто дрібні та пошкоджені.

Експерти пов’язують цей дефіцит із державним регулюванням цін, через яке виробникам невигідно продавати картоплю на внутрішньому ринку. У результаті багато фермерів експортують свою продукцію до росії, де вони можуть отримати вищі ціни.

"Ця динаміка викликала суспільне невдоволення, що змусило александра лукашенка публічно прокоментувати проблему. Він визнав існування проблеми, пояснивши її збільшенням експорту до росії та суперечливими ціновими очікуваннями між споживачами та фермерами", – зазначає EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом російського уряду, сукупний платіж за послуги ЖКГ збільшиться на 11,9% у 2025 році, 9,8% - у 2026, 7,9% - у 2027 та 5,9% у 2028. Порівняно з початковими планами (5,4% наступного року і 4,8% - 2027-го) темпи індексації зростуть практично вдвічі, і у підсумку у 2025-28 роках становитимуть 40,3%.

Раніше також повідомлялося, що за підсумками 2024 року російським компаніям не вистачає 2,6 млн співробітників. Показник дефіциту кадрів виріс на 17% і став рекордним.

Найбільший кадровий голод спостерігається в обробній галузі – 391 тис. осіб, у торгівлі – 347 тис. та на транспорті – 219 тис. Тут претендентам готові платити понад 100 тис. руб., що в 1,5 раза вище середнього показника по Росії.

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти та газу зменшились на 12% у квітні порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Так, доходи від нафти та газу у квітні склали 1,09 трлн рублів (13,49 млрд дол), що менше за 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи більше за 1,08 трлн рублів у березні 2025 року.