"Управляемое охлаждение" российской экономики может стать неуправляемым.

Об этом пишет The Moscow Times.

Экономика резко тормозит, и власти все сильнее беспокоятся, что "управляемое охлаждение" экономики, как называл его вице-премьер Александр Новак, может стать неуправляемым, говорится в публикации.

Издание цитирует министра экономразвития РФ Максима Решетникова, который отметил, что все больше отраслей реального сектора показывают падение производства. "Замедляются темпы роста потребительского спроса. При этом прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения, а не на потребительский рынок", - заявил он.

Российские чиновники констатируют спад в производстве гражданских товаров, в марте выпуск гражданской продукции опустился до минимума с апреля 2023 г., промышленность стагнирует, и рост есть исключительно в военно-промышленном комплексе.

"Власть уже вынуждена спасать угольную промышленность, помогает реструктурировать долги крупнейшим предприятиям лесной отрасли. Владимир Путин регулярно поручает оказать ту или иную поддержку отрасли: помочь с кредитами", - пишет The Moscow Times.

Напомним:

Ранее сообщалось, что стоимость морского экспорта российской нефти снизилась до самого низкого уровня за более чем год - примерно 1,2 миллиарда долларов в неделю, что является наименьшим показателем с марта 2023-го.

За четыре недели до 1 июня Россия экспортировала в среднем 3,24 млн баррелей сырой нефти в сутки. Это на 170 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущий четырехнедельный период. Если брать только неделю до 1 июня, то падение составляет более 800 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в России в прошлом году установила девятилетний рекорд (11,05%), а в начале 2025-го рост цен снова ускорился. Картофель к концу мая подорожал в России на 173% год к году - это максимум за 23 года доступной официальной статистики.

Также сообщалось, что в 2025 году россия и Беларусь сталкиваются с серьезными проблемами на рынке картофеля, который является основным продуктом питания для местных потребителей.

Ранее сообщалось, что в России могут резко вырасти цены на продукты питания, а их ассортимент в магазинах - сократиться, если власти обяжут производителей придерживаться пищевых норм. С таким предупреждением выступили ведущие производители пищевых продуктов.

По информации Службы внешней разведки Украины, за три года полномасштабного вторжения Россия потратила более половины своего фонда национального благосостояния (ФНБ).

При условии сохранения нынешних ограничений и дополнительных мер со стороны Запада - в частности усиления контроля за обходом нефтяных санкций - РФ рискует потерять последние остатки фонда национального благосостояния уже в 2026 году.