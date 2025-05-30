У РФ заступник міністра злетів з посади через зліт цін на картоплю

У Росії звільнили заступника голови Мінсільгоспу Максима Титова.

Про це з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна пише The Moscow Times.

Офіційно Титова, який став заступником глави Мінсільгоспу 24 листопада 2023 року, звільнили з посади 28 травня "на його прохання".

The Moscow Times зазначає, що звільнили його на тлі різкого зльоту цін на овочі та інші продукти харчування. За даними Росстату, минулого року продовольча інфляція в Росії встановила дев'ятирічний рекорд (11,05%), а на початку 2025-го зростання цін знову прискорилося.

Картопля до кінця травня подорожчала на 173% рік до року - це максимум за 23 роки доступної офіційної статистики. Зростання цін на вершкове масло досягло 34%, на капусту – 28%, на цибулю – 41%. Яблука стали дорожчими за рік на 20%, риба – на 25%, молоко і молочна продукція – на 18%, хліб – на 15%.

Ще в жовтні минулого року віце-прем'єр Дмитро Патрушев вимагав вжити термінових заходів, щоб загальмувати продовольчу інфляцію, яка, на думку росіян, втричі перевищує офіційну цифру Росстату і становить 30%, згідно з опитуванням, проведеним Russia Field.

Тоді уряд обнулив ввізне мито на картоплю, цибулю, моркву та інші овочі борщового набору, щоб наповнити полиці магазинів імпортом. Однак 27 травня Патрушев визнав, що влада схаменулася занадто пізно.

За даними опитування ФОМ, у травні 47% росіян скаржилися на дуже сильне зростання цін на м'ясо і птицю, 45% помітили різке подорожчання овочів і фруктів, 42% – молока і молочної продукції. Близько третини повідомили, що дуже сильно зросли ціни на рибу і хліб.

У Мінсільгоспі пояснювали, що овочі подорожчали, бо власні запаси Росії майже закінчилися, і зараз доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що У 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

"Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати. Обидва диктатори стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення", – зазначає EastFruit.

Так, аналітики фіксують безпрецедентне зростання цін на картоплю у росії. За їхніми даними, від початку року роздрібні ціни зросли на 52%, досягнувши рекордного рівня в 85–130 рублів ($1,0–1,6) за кілограм. Це перевищує вартість екзотичних фруктів, імпортованих із далеких країн.

Раніше повідомлялося, що російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом російського уряду, сукупний платіж за послуги ЖКГ збільшиться на 11,9% у 2025 році, 9,8% - у 2026, 7,9% - у 2027 та 5,9% у 2028. Порівняно з початковими планами (5,4% наступного року і 4,8% - 2027-го) темпи індексації зростуть практично вдвічі, і у підсумку у 2025-28 роках становитимуть 40,3%.

Раніше також повідомлялося, що за підсумками 2024 року російським компаніям не вистачає 2,6 млн співробітників. Показник дефіциту кадрів виріс на 17% і став рекордним.

Найбільший кадровий голод спостерігається в обробній галузі – 391 тис. осіб, у торгівлі – 347 тис. та на транспорті – 219 тис. Тут претендентам готові платити понад 100 тис. руб., що в 1,5 раза вище середнього показника по Росії.

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти та газу зменшились на 12% у квітні порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Так, доходи від нафти та газу у квітні склали 1,09 трлн рублів (13,49 млрд дол), що менше за 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи більше за 1,08 трлн рублів у березні 2025 року.