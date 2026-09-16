Росія продовжить заборону на експорт дизелю ще на місяць
Уряд РФ ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт дизельного палива для виробників палива до кінця жовтня,
Про це повідомило російське пропагандистське медіа "Ведомости" з посиланням на два неназвані джерела, передає Reuters.
Рішення про продовження заборони на експорт дизельного палива було ухвалено за підсумками засідання під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Новака, який є головним представником правителя РФ Владіміра Путіна у нафтовому секторі РФ.
Чинна заборона на експорт дизельного палива має закінчитися наприкінці вересня.
За розрахунками Reuters, що ґрунтуються на даних учасників ринку палива, три з шести найбільших російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизельне паливо, були змушені у вересні суттєво скоротити обсяги виробництва або взагалі зупинити його через пошкодження, спричинені атаками дронів.
Нагадаємо:
13 вересня президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, оскільки такі атаки нібито спричиняють його дефіцит у світі.
14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися взаємно не завдавати ударів по енергетичних об'єктах.