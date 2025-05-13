У Росії дефіцит кадрів встановив новий рекорд: великі зарплати не рятують

За підсумками 2024 року російським компаніям не вистачає 2,6 млн співробітників. Показник дефіциту кадрів виріс на 17% і став рекордним.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на доповідь Вищої школи економіки РФ.

Найбільший кадровий голод спостерігається в обробній галузі – 391 тис. осіб, у торгівлі – 347 тис. та на транспорті – 219 тис. Тут претендентам готові платити понад 100 тис. руб., що в 1,5 раза вище середнього показника по Росії.

Автори дослідження пов'язують зростання кількості вакансій у робочих спеціальностях зі скороченням потоку трудових мігрантів, обвалом рубля та впливом "ряду економічних шоків".

Як зазначає видання, загострення кадрової кризи безпосередньо пов'язане з наслідками розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

2022 року в Росії було мобілізовано близько 300 тис. працездатних чоловіків. Водночас за різними оцінками, від 650 тис. до 1,1 мільйона людей покинули країну, протестуючи проти політики Кремля та рятуючись від мобілізації. Подальше вербування в армію лише погіршило ситуацію з кадрами у РФ.

Тим часом санкції, що вдарили по економіці, спровокували падіння рубля. Це, а також посилення міграційного законодавства РФ призвело до відтоку громадян країн Центральної Азії.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року в Росії різко скоротилися продажі вітчизняної сільськогосподарської техніки.