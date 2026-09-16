Туреччина відмовилася від російського вугілля після українських атак

Туреччина повністю припинила закупівлі російського коксівного вугілля в липні 2026 року на тлі українських атак на судна в Чорному морі.

Про це свідчать дані Турецького статистичного інституту (TUIK), пише російське медіа "Коммерсант".

При цьому за підсумками січня-червня експорт твердого палива з Росії до Туреччини скоротився на 29,9% у річному вимірі – до 224,5 тис. тонн.

Водночас імпорт зі США за січень-липень зріс на 70% – до 1,88 млн тонн. У липні він збільшився втричі у порівнянні з 2025 роком, до 469 тис. тонн.

Також цього місяця Туреччина вперше у 2026 році закупила коксівне вугілля з Великої Британії (82,5 тис. тонн) та Казахстану (48,8 тис. тонн).

Раніше аналітики попереджали, що російські експортери вугілля можуть втратити частину турецького ринку через ризики для судноплавства в Чорному морі.

Окрім проблем із логістикою в Чорному морі, на скорочення російського експорту вплинули зростання залізничних тарифів та висока вартість перевалки через південно-західні порти країни.

Експерти наголошують, що навіть при поліпшенні безпекової ситуації в морі налагоджені ланцюжки постачання вугілля зі США та Колумбії не дозволять російським експортерам повернути колишню частку на турецькому ринку.

Нагадаємо:

Туреччина скоротила закупівлі нафти з російських портів у липні та мала намір ще більше скоротити їх у серпні після того, як атаки українських безпілотників зірвали експорт з російських чорноморських терміналів.