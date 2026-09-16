У Палаті представників США назвали дату голосування за масштабні санкції проти РФ
Фінальне голосування за законопроєкт про суттєве посилення санкцій щодо Росії відбудеться в Палаті представників США у середу, 16 вересня.
Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в соцмережі Х
Деталі: Конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.
"Завтра я керуватиму дебатами в залі Палати представників щодо фінального ухвалення закону про санкції Ліндсі Грема", –заявив Маккол.
Після подолання процедурних бар'єрів до української громади звернувся співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він запевнив у непохитній підтримці України та наголосив, що закон здатен "спопелити" воєнну машину Володимира Путіна.
"Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією", – сказав Блюменталь.
"Єдиний спосіб зупинити хуліганів – відштовхнути їх і вдарити в обличчя", – наголосив сенатор.
Що передувало:
- Палата представників США у вівторок, 15 вересня, подолала ключову процедурну перешкоду та розблокувала розгляд законопроєкту, який уповноважує президента Дональда Трампа запроваджувати мита проти країн, що купують російські енергоносії.
- Закон надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати стовідсоткові мита проти держав, які імпортують російську нафту і газ або допомагають Москві уникати дії міжнародних санкцій.
- Документ також суттєво розширює персональні санкції проти російського військового керівництва та іноземних постачальників, забороняє нові американські інвестиції в економіку РФ, спрямований проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, а також посилює обмеження на експорт до Росії товарів, що їх можуть використані для виготовлення зброї.