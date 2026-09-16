У Палаті представників США назвали дату голосування за масштабні санкції проти РФ

Українська правда

Фінальне голосування за законопроєкт про суттєве посилення санкцій щодо Росії відбудеться в Палаті представників США у середу, 16 вересня.

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в соцмережі Х

Деталі: Конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.

"Завтра я керуватиму дебатами в залі Палати представників щодо фінального ухвалення закону про санкції Ліндсі Грема", –заявив Маккол.

Після подолання процедурних бар'єрів до української громади звернувся співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він запевнив у непохитній підтримці України та наголосив, що закон здатен "спопелити" воєнну машину Володимира Путіна.

"Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією", – сказав Блюменталь.

"Єдиний спосіб зупинити хуліганів – відштовхнути їх і вдарити в обличчя", – наголосив сенатор.

Що передувало: