У Раді розповіли, як держава може вплинути на ціни на пальне

Верховна Рада ухвалила закон про формування стратегічного резерву пального, який стане стабілізуючим фактором на енергетичному ринку, і наразі триває етап формування запасів.

Про це інформує прес-служба апарату Верховної Ради України.

"Останніми днями спостерігається зростання вартості пального. Основні причини – коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валютний фактор", – говориться у повідомленні.

Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, зовнішні ринки оперативно впливають на внутрішні ціни.

У комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомляють: попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає.

Рада ухвалила закон "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" – системне рішення для формування стратегічного резерву пального.

Закон передбачає створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися в країнах ЄС) та обов'язок імпортерів і виробників формувати та підтримувати ці запаси.

У ньому йдеться про використання резерву виключно у кризових ситуаціях, а не для комерційної діяльності.

"Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсу. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово", – говориться у повідомленні.

Механізм стратегічного резерву ще не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Відповідно, нинішня цінова ситуація не пов'язана з використанням резервів, зазначають у Раді.

"Після формування відповідний резерв стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку", – говориться у повідомленні.

До повноцінного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми, зазначили у комітеті.

Йдеться про постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання, координацію з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики.

Держава також контролює дотримання конкурентного законодавства та бореться зі змовами на ринку, зазначено у повідомленні

Нагадаємо:

Стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні, зазначив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев звернувся до учасників паливного ринку із закликом не користуватися панічними настроями для отримання надприбутків на тлі подорожчання пального.

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.