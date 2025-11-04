У Раді прогнозують активну розбудову овочесховищ вже наступного року

У комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розраховують, що наступного року в Україні з'явиться більше овочесховищ, адже уряд планує фінансувати їх будівництво.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Цього року багато фермерів зайнялося вирощуванням овочів, тож сьогодні вони хочуть швидко реалізувати свою продукцію", – зазначив член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Наступного року держава планує вкласти кошти у будівництво овочесховищ в Україні.

"Нам не вистачає овочесховищ, тож надіємося, що наступного року все-таки уряд запустить цю програму, і наші аграрії чи переробники зможуть будувати овочесховища", – сказав Соломчук.

За його словами, завдяки гарному збереженню українці отримають стабільну ціну навесні на продукти вітчизняного виробництва.

"Останніми роками нам доводиться завозити навесні імпортні продукти, щоб наповнити ринок, однак вони точно ніколи не будуть дешевшими чи якіснішими за наші", – запевнив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки розробляє механізм запровадження з 2026 року нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ. Планується, що допомога буде у формі грантів для будівництва овочесховищ орієнтовно на суму 200 млн грн щороку.

Раніше повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Близькоі 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача через відсутність належних умов зберігання. Для ефективного зберігання врожаю Україні потрібні сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 тис. до 20 тис. тонн продукції в кожній області.

Зокрема, ніде зберігати зібраний урожай картоплі, тож виробники змушені швидко реалізовувати її. Частина працюючих складів знищена російськими ударами.

На Вінниччині завершили першу чергу будівництва єдиного в Україні мультифункціонального навчально-виробничого комплексу на базі Іллінецького аграрного фахового коледжу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині поблизу Обухова зведуть завод із тунельного заморожування ягід та овочів.

Також раніше повідомлялося, що фермерське господарство з департаментом агропромислового розвитку Сумської ОДА ініціювало створення у регіоні овочесховища на тисячу тонн.