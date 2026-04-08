Рада підтримала “податок на OLX” у першому читанні

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.

Про це відомо з пленарного засідання Ради.

За відповідне рішення проголосувало 234 народних депутата, 22 проголосували проти, 23 утримались і 40 – не голосували.

Він є частиною "маяку" МВФ, його ухвалення є обов'язковою умовою для отримання Україною фінансування.

Законопроєкт встановлює правила оподаткування осіб, що заробляють через різноманітні цифрові платформи.

До таких платформ, зокрема, належать сервіси зі здачі житла в оренду (наприклад, Booking), таксі (Bolt чи Uklon), продажу речей (OLX) або інші застосунки, за допомогою яких людина може надавати або продавати товари та послуги.

Автори законопроєкту пропонують запровадити спеціальну систему оподаткування таких осіб та спростити Державній податковій службі доступ до їхніх банківських рахунків.

У разі ухвалення законопроєкту українська податкова зможе щороку отримувати дані про обсяги заробітків українців на цих платформах.

Законопроєкт Міністерство фінансів презентувало ще у березні 2025 року, більше року його доопрацьовували.

6 квітня Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав доопрацьовану версію законопроєкту. Вона має такі зміни відносно його минулої версії:

надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і для фізичних осіб;

скасування необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;

скасування обов'язковості розкриття банківської таємниці щодо доходів продавців;

скасування необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту з одночасною її заміною на виставлення податкового-повідомлення рішення Податкової служби.

Нагадаємо:

10 березня Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.