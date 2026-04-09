В Україні капуста продовжує стрімко дешевшати: скільки вона вже коштує

На українському ринку білоголова капуста пропонується до продажу за ціною 2-8 грн/кг, що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це йдеться в аналітиці від EastFruit.

За словами учасників ринку, українські фермери нині поспішають розпродати запаси продукції минулого врожаю до того, як ранні овочі почнуть масово надходити у продаж і тиск на ринок посилиться.

"Зниження цін у цьому сегменті зумовлене різким падінням попиту на овочі через погіршення якісних характеристик продукції. Крім того, на ціни тиснуть значні обсяги імпортної продукції нового врожаю, які в достатній кількості надходять на внутрішній ринок України", – зазначають аналітики.

За їхніми даними, наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому. Аналітики проєкту припускають, що ціни на цю продукцію почнуть зростати лише після повної реалізації наявних обсягів торішньої капусти.

