Будівництво овочесховищ: якою буде держдопомога

Мінекономіки розробляє механізм запровадження з 2026 року нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ.

Про це у інтерв’ю Agropolit.com повідомив заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Степан Чернявський.

Допомога буде у формі грантів для будівництва овочесховищ орієнтовно на суму 200 млн грн щороку, уточнив він.

"Гранти надаватимуться в обсязі до 30% вартості проєкту, але не більше 20 млн грн за умови співфінансування з боку отримувача. Йдеться про будівництво нових овочесховищ місткістю від 3000 тонн", – зазначив заступник голови аграрного комітету.

При цьому встановлюються такі умови щодо працевлаштування:

для потужностей 3000–6000 тонн — не менше 12 нових постійних робочих місць;

для сховищ понад 6000 тонн — не менше 60 працюючих.

"Термін реалізації проєкту має становити не менше 6 і не більше 18 місяців з моменту отримання гранту", – зазначив Чернявський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання.

Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання. Для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.

Також раніше повідомлялося, що фермерське господарство з департаментом агропромислового розвитку Сумської ОДА ініціювало створення у регіоні овочесховища на тисячу тонн.