На Вінниччині побудували овосховище: чим особливе

На Вінниччині завершили першу чергу будівництва єдиного в Україні мультифункціонального навчально-виробничого комплексу на базі Іллінецького аграрного фахового коледжу.

Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація.

Як запевняє перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, створення цього об’єкту має надзвичайно велике значення для аграріїв нашої області, адже дозволяє безпечно зберігати врожай та мінімізувати втрати.

"Воно включає сім холодильних камер загальною ємністю 1275 тонн з технологією регульованого газового середовища. Завдяки цьому овочі та фрукти довше залишаються свіжими, а аграрії можуть ефективніше планувати виробництво та постачання", – пояснила вона.

Очікується, що проєкт дозволить удосконалити сучасний досвід та впроваджувати прогресивні інноваційні технології у розвиток аграрного сектору Вінниччини, зокрема плодоовочівництва.

Проєкт вартістю понад 4 млн євро реалізували за підтримки уряду Німеччини. "Разом з керівником Проєкту ГФА Консалтинг Груп ГмбХ Сімоном Віттіхом та керівницею проєкту "Німецько-український фаховий діалог зі сталого розвитку плодоовочевого сектору (DUALOG) Біргіт Майєр – Штейн оглянули потужності сховища", – повідомила Заболотна.

Наступні 2 і 3 черги комплексу передбачають будівництво цехів для подальшої переробки продукції й будівництво цивільного укриття, зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання.

Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання. Для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.

Мінекономіки розробляє механізм запровадження з 2026 року нової програми безповоротної державної допомоги для будівництва овочесховищ.