Брак сховищ для зберігання картоплі тисне на її ціну – асоціація

Ціна на картоплю в Україні майже щороку обвалюється, адже зібраний урожай ніде зберігати, тож виробники змушені швидко реалізовувати картоплю.

Про це розповіла виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, пише EastFruit.

"Ціни на картоплю зазвичай обвалюють незареєстровані господарства, які не платять податки. Як правило, вони обробляють від 1 до 5 га землі, але їх багато. тож вони впливають на ціни, які невигідні професійним картоплярам", – каже Самойліченко.

За її словами, український ринок картоплі потребує упорядкування та ведення офіційної статистики.

У асоціації повідомляють, що очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев провів зустріч з представниками агроасоціацій. Йде розмова про можливість компенсації будівництва сховищ та переробки, але це питання зараз ще тільки на етапі розробки.

Окрім того, що в Україні бракує овочесховищ, частина працюючих складів знищена російськими ударами.

Так, як повідомляє УАВК, нещодавно на Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу знищено сховище для зберігання картоплі з вмонтованим обладнанням та контейнерами, сортувальний цех. Втрати агропідприємства перевищують 50 мільйонів гривень.

Тим часом прогноз ціни на картоплю в УАВК неоднозначний, повідомляє EastFruit.

Гуртова ринкова ціна або впаде, або триматиметься на рівні імпортованої ціни на картоплю, в межах 20 грн/кг, адже все одно буде спостерігатися певний дефіцит картоплі на внутрішньому ринку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року.

До того аналітики фіксували чергове зростання цін на картоплю врожаю минулого року. При чому незважаючи на зростання вартості, попит на торішню картоплю залишався досить високим.

Раніше повідомлялося, що у Київській області російські окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех.

Раніше тодішній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявляв, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. За його словами, через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.

Коваль також заявив, що для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.

Також раніше повідомлялося, що фермерське господарство з департаментом агропромислового розвитку Сумської ОДА ініціювало створення у регіоні овочесховища на тисячу тонн.