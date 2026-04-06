Огірки дешевшають, томати – стрімко зросли в ціні: скільки коштують ці овочі

Ближче до вихідних українські тепличні комбінати продавали огірки по 125–165 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це йдеться в аналітиці від EastFruit.

Понижувальну цінову динаміку учасники ринку пов'язують із суттєвим падінням попиту на тлі все ще доволі високих цін на тепличні овочі.

Зазначається, що пропозиція огірків продовжує стрімко збільшуватися. Обсяги вибірок у тепличних комбінатах цього тижня помітно зросли завдяки сприятливим погодним умовам. Паралельно залишаються стабільними поставки більш дешевої імпортної продукції, ціна якої, як правило, не перевищує 100 грн/кг.

За даними аналітиків, попри нинішнє зниження вартості, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 25% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Водночас, як зазначають експерти, на ринок України почали надходити перші партії тепличних помідорів від місцевих комбінатів, однак це не зупинило подальше зростання цін у цьому сегменті.

За підрахунками аналітиків, перші партії тепличних томатів комбінати наразі пропонують по 150–170 грн/кг, що в середньому на 66% дорожче, ніж на старті сезону минулого року.

За прогнозами учасників ринку, справді великі партії помідорів тепличні господарства зможуть відвантажувати не раніше ніж через два тижні.

При цьому основну пропозицію на українському ринку як і раніше становлять імпортні овочі з Туреччини. За словами учасників ринку, турецькі томати пропонуються трохи дешевше, ніж продукція місцевих теплиць. Ціни на імпортні томати коливаються в межах 130–150 грн/кг залежно від якості та обсягів партій.

Наприкінці березня в Україні ціни на тепличні помідори сформувалися в діапазоні 140–160 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.